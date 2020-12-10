"الأرصاد": طقس البلاد مستقر ومعتدل نهارا ومائل إلى البرودة ليلا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - توقعت إدارة الأرصاد الجوية استقرار الأحوال الجوية في البلاد خلال الفترة المقبلة إذ تقع البلاد تحت تأثير امتداد مرتفع جوي يجلب معه كتلة هوائية باردة نسبيا وجافة ويكون الطقس عموما معتدلا نهارا ومائلا للبرودة في أول الليل وباردا في آخره مع ظهور سحب متفرقة وفرص لتكون الضباب على بعض المناطق.

وقال مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطقس نهار اليوم الخميس معتدل والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وتوقع القراوي أن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة إلى بارد والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10و 12 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وأضاف أن الطقس نهار غد الجمعة يكون معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر أن الطقس ليل غد يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 8 و10 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل ما بين 1 و3 أقدام.

وبين القراوي أن الطقس نهار بعد غد السبت يكون معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن طقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحررة الصغرى المتوقعة ما بين 9 و11 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.