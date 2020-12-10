الفلبين ترحب ببيان دولة الكويت بشأن المصالحة الخليجية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رحبت الفلبين اليوم الأربعاء ببيان وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بشأن "المباحثات المثمرة" حول جهود تحقيق المصالحة الخليجية.

وقالت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان "نرحب ببيان وزير الخارجية الكويتي بشأن التطورات الإيجابية" مجددة موقف مانيلا في دعوتها للسلام والاستقرار بالمنطقة.

وأكدت الوزارة دعمها لجهود دولة الكويت والولايات المتحدة والمجتمع الدولي في "تعزيز النوايا الحسنة والتعاون بين قطر وجيرانها".

وكان وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح كشف في الرابع من ديسمبر الجاري عن مباحثات "مثمرة" جرت أخيرا في إطار تحقيق المصالحة ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.

وقال الشيخ الدكتور أحمد الناصر في بيان ألقاه عبر تلفزيون دولة الكويت إنه "في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله واستمرارا للجهود التي يبذلها حاليا سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت وفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لحل الأزمة فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".

وفي هذا الإطار أعرب عن "التقدير للسيد جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي على الجهود القيمة التي بذلها مؤخرا في هذا الصدد".