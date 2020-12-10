"الصحة": 304 إصابات جديدة بـ"كورونا" والاجمالي 145204 وتسجيل 5 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاربعاء تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 145204 في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 905 حالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان صحفي ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 79 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3310 حالة.

وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 6656 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1158859 فحصا.

وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 351 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 140989 حالة.