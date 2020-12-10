علام الكندري يهنئ أعضاء مجلس الأمة بنيلهم ثقة الشعب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - هنأ الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أعضاء مجلس الأمة الفائزين بالانتخابات البرلمانية التي شهدتها الكويت السبت الماضي على نيلهم ثقة الشعب الكويتي.

وأعلن الكندري في تصريح صحافي أن الأمانة العامة لمجلس الأمة استعدت لاستقبال النواب الجدد ومن سبق لهم الفوز بعضوية المجلس للاطلاع على الأنظمة والتقنيات المستخدمة في قاعة عبدالله السالم بما يمكنهم من أداء مهامهم.

وقال إن لقاء النواب يتضمن أيضًا التعريف بآلية عمل اللجان والنظم الإدارية والفنية في المجلس من أجل تحقيق أعلى استفادة من الخدمات التي تقدمها الأمانة للسادة الأعضاء، موضحًا أن اللقاء سيكون في الساعة ١٢ ظهرًا من يوم الأحد المقبل.

وأضاف أن الأمانة ستستعرض الخدمات التي تقدمها القطاعات المتخصصة للنواب وما يقدمه قطاع الإعلام من دعم ومساندة للنائب في إبراز دوره البرلماني وتحصيل إرشيفه الإعلامي وتصريحاته.

يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الأمة شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة كببرة في الخدمات المقدمة للنواب والتقنيات المستخدمة في سبيل تمكين النواب من أداء مهامهم بمرونة عالية.