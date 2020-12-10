رئيس الأركان يبحث مع مستشار وزير الدفاع البريطاني التعاون المشترك

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح اليوم الثلاثاء مع مستشار وزير الدفاع الأول لشؤون الشرق الأوسط لدى المملكة المتحدة الفريق جون لورمير والوفد المرافق له التعاون المشترك وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحفي ان اللقاء بين الجانبين تطرق الى مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد الناصر والفريق طيار مارتن سامبسون وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.

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