جامعة الكويت تستلم محطة الخدمات المركزية رقم 1 بمدينة صباح السالم الجام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت جامعة الكويت أن لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية صادقت على الاستلام الابتدائي الجزئي لمحطة الخدمات المركزية رقم (1) بمدينة صباح السالم الجامعية والمباني الملحقة وهي مبنى نظم إدارة المباني (BMS) ومبنى الموظفين ومبنى الورشة والمخازن مع الأخذ بعين الإعتبار ملاحظات أعضاء اللجنة.

وقال رئيس اللجنة أمين عام جامعة الكويت د. مثنى طالب الرفاعي أن محطة الخدمات المركزية رقم (1) ستعمل على تزويد المباني الرئيسية بمدينة صباح السالم الجامعية بما يعادل ( 36,000 طن ) من الطاقة التبريدية عبر توفير المياه المبردة لتلك المباني ، وهو ما يغطي جزءً كبيراً من السعة التبريدية المطلوبة لمباني الحرم الجامعي المختلفة والتي تبلغ حوالي ( 108,000 طن تبريد )، مشيراً إلى أن منظومة التبريد في الحرم الجامعي الجديد لجامعة الكويت في منطقة الشدادية تعتمد على أسلوب التبريد بالمياه ، وهي مقسمة بين ثلاث محطات خدمات مركزيةوهي محطة الخدمات المركزية رقم (1) و محطة الخدمات المركزية رقم (2) والتي كانت الجامعة قد استلمتها في مارس من عام 2019 واللتان توفران معاً ( 72,000 طن تبريد )، ومحطة الخدمات المركزية رقم (3) و التي ستقوم جامعة الكويت باستلامها بداية العام المقبل .

ولفت د. الرفاعي إلى أن محطة الخدمات المركزية رقم (1) ستقوم كذلك بتزويد مباني ومرافق مدينة صباح السالم الجامعية بمياه الشرب، ومياه مكافحة الحريق، وشبكة الإتصالات وذلك عبر نفق الخدمات الذي يربط مباني الحرم الجامعي ويبلغ طوله ( 7 كم ) ، مضيفاً أن من بين المباني الملحقة مبنى نظم إدارة المباني (BMS) والذي يضم غرفة التحكم الرئيسية لإدارة المباني الجامعية و 20 مكتباً ومصلى غرف اجتماعات، ومبنى الموظفين والذي يحتوي مساحات لخدمة العاملين بالمحطة المركزية وغرف اجتماعات وكافيتيريا ، إلى جانب مبنى الورشة والمخازن والذي يتكون من مساحات لورش الأعمال الكهربائية والميكانيكية بالإضافة إلى مكاتب مساندة.

ومن الجدير بالذكر أن محطات الخدمات المركزية في مدينة صباح السالم الجامعية تعتمد آلية عمل يتم من خلالها تخزين المياه المعالجة في خزانات خرسانية قبل تبريدها، ومن ثم ضخ هذه المياه الباردة بواسطة مضخات خاصة إلى محطات الاستقبال في كل المباني الجامعية وذلك عبر أنابيب ذات أقطار كبيرة موجودة في شبكة الأنفاق الخاصة بالمدينة، وسيساهم وجود الأنابيب الضخمة داخل أنفاق الخدمات في تسهيل مهمة صيانة تلك الأنابيب وإتاحة الوصول إليها وهو ما يعد نظاماً متطوراً عن النظام التقليدي لتمديد شبكات المياه الذي يعتمد على دفن الأنابيب تحت الأرض.

وكانت لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية باشرت أعمالها الخاصة خلال اجتماع عقد صباح يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020 ، وذلك بالإطلاع ودراسة التقارير الفنية المعدة من استشاري المشروع حول أعمال الإستلام الإبتدائي لمحطة الخدمات المركزية رقم (1) والمباني الملحقة في مدينة صباح السالم الجامعية ، قبل أن تنتقل اللجنة لزيارة ميدانية للمباني محل الأعمال للكشف الظاهري والتأكد من جاهزية مواقع المشروع في حرم الشدادية الجامعي.

وقد شارك في عضوية لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية كلاً من مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت د. قتيبة عبدالرزاق رزوقي والأمين العام المساعد لشئون إدارة المرافق بالإنابة على الأستاذ وم. ياسين الياسين الوكيل المساعد للمنشئات التربوية والتخطيط بوزارة التربية ومدير إدارة مشاريع المنطقة الثانية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. علي عبد الصاحب أحمد الصالح ، و م. سبيكة خالد الزمامي ممثل وزارة الأشغال العامة وم. نجوان الياسين ممثلاً عن مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط بجامعة الكويت ، إلى جانب مقرر اللجنة مدير إدارة الإنشاءات والصيانة بجامعة الكويت م. حميدة الخالدي .