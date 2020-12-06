سمو أمير البلاد يبعث ببرقيات تهان إلى الفائزين بعضوية مجلس الأمة 2020

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2020 عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاهم إياها المواطنون الكرام بانتخابهم لعضوية مجلس الأمة سائلا سموه المولى تعالى أن يعين

الجميع على تحمل هذه المسؤولية لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رقية وتطوره ورفع رايته.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببيرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2020 ضمنها سموه خالص تهانيه وصادق تمنياته لهم بالتوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيات تهان مماثلة.