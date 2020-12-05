وزير العدل: انتخابات "أمة 2020" تسير بيسر ودون معوقات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي المستشار الدكتور فهد العفاسي أن عملية ادلاء الناخبين بأصواتهم في انتخابات مجلس الامة 2020 تسير بكل يسر ودون معوقات وذلك بفضل تضافر جهود جميع جهات الدولة.

وقال العفاسي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت عقب زيارته لمدرسة الرابية الثانوية -احدى المقار الانتخابية للدائرة الرابعة- إن جميع العاملين في وزارات العدل والداخلية والصحة وغيرها من الجهات يقومون بدور مهم في تسهيل العملية الانتخابية على المواطنين.

وذكر أن رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية من القضاة وأعضاء السلك القضائي المشرفين على الانتخابات "يقومون بجهود استثنائية ومقدرة" في هذه الانتخابات لانجاح العملية الانتخابية في ظل الاجراءات الصحية المتخذة بسبب انتشار جائحة (كورونا) مثمنا عملهم الوطني الكبير.

ونوه بالتفهم والتعاون الكبيرين من المواطنين في الالتزام بالاجراءات الصحية المتبعة في هذه الانتخابات التي تهدف للحفاظ على الصحة العامة للجميع مقدما شكره العميق للجميع على هذا التعاون المميز.

وأفاد العفاسي أن هذا الاقبال الكبير في الساعات الاولى من المواطنين للتصويت في الانتخابات بما فيهم من المصابين ب(كورونا) يؤكد وعي المواطن الكويتي بحقوقه الدستورية وتفاعله الايجابي مع القضايا العامة للوطن متمنيا التوفيق للجميع.