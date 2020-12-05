سمو أمير البلاد يبعث برسالة شكر إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة هذا نصها: "فخامة الصديق الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تحية طيبة مقرونة بأطيب التمنيات لفخامة الصديق بموفور الصحة والعافية وبعد... يسرني أن أتقدم لفخامتكم بجزيل الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة منذ الأيام الأولى لنشوب الخلاف الخليجي بين الأشقاء والذي كان لصاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه الدور الكبير في سبيل الوصول إلى احتوائه وحله وأشير أيضا بالتقدير إلى الجهود التي بذلها مؤخرا المستشار جاريد كوشنر في سبيل التوصل إلى هذا الإنجاز الذي يعكس حرص بلدكم الصديق على أمن واستقرار المنطقة وإدراكها لحتمية التكاتف والتآزر في سبيل مواجهة التحديات المحدقة بالمنطقة والعالم تلك الجهود التي ستظل راسخة في الأذهان وتستذكرها شعوبنا بكل العرفان. متمنيا لفخامتكم كل السداد وللولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. وتقبلوا فخامتكم وافر التقدير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الكويت : 19 ربيع الآخر 1442 ه الموافق: 4 ديسمبر 2020 م".

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