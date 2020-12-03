"الموانئ" و"التجارة" تبحثان سبل التعاون في مجال التيسير التجاري

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بحثت كل من مؤسسة الموانئ ووزارة التجارة والصناعة سبل التعاون المشترك في مجال التيسير التجاري فيما يخص المنافذ التي تمر عبرها البضائع الواردة والصادرة من وإلى البلاد.

وقال المدير العام ل(الموانئ) الشيخ يوسف العبدالله الصباح في تصريح صحفي اليوم الخميس عقب لقائه وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية الدكتور صالح العقيلي إن التعاون مع (التجارة) يأتي في إطار تحقيق التكامل في العمل بين مؤسسات الدولة الحكومية.

وأضاف الشيخ يوسف العبدالله أن المؤسسة مسؤولة عن الموانئ الكويتية التجارية الثلاثة التي تعد المنافذ لكافة أنواع البضائع الواردة والصادرة من وإلى الكويت مشيرا إلى أن هذا الأمر يجعل الإرتباط مع (التجارة) "وثيق ومستمر".

ولفت إلى أن أن (التجارة) من الجهات الأساسية المشتركة في مشروع النافذة الواحدة (بوابة الموانئ) المزمع الانتهاء منه قريبا ما سيوفر على المستفيدين الوقت والجهد بإجراءات تخليص البضائع من خلال استخدام نظام الربط الإلكتروني بين جميع الجهات ذات العلاقة بالتخليص الجمركي تحت سقف واحد.