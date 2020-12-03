"الفيشن برجر" يقدم وجبة مجانية لكل من يشارك بالاقتراع دعماً للتصويت في انتخابات أمـة 2020

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صـرح الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة تـابـكو الـعالمـية لـلتجهيزات الـغذائـية المـسؤولـة عـن إدارة وتـشغيل الـعلامـة الـتجاريـة الـشهيرة فـي الـكويـت »إلـيفيشن بـرجـر« عـبدالـعزيـز الـطريـجي أنـه سـيتم تـقديـم وجـبة غـذائـية مـجانـية إلـى كـل مـن يـشارك فـي عـملية الاقـتراع لانـتخابـات مجـلس الأمـة 2020 والـتي تـصادف يـوم السـبت المـوافـق 5 ديـسمبر 2020. مـعربـاً فـي الـوقـت ذاتـه عـن اعــتزازه بــمساهــمة الشــركــة فــي دعــم المــشاركــة فــي الــعملية الانــتخابــية لــلمرة الــثانــية، والــتي تــأتــي ضــمن أولــويــات الشــركــة

بدعم المسؤولية الاجتماعية وترسيخ مبدأ مسؤولية القطاع الخاص والشركات تجاه المجتمع.

مـضيفاً أنـه إيـمانـا مـن شـركـة تـابـكو بـأن المـشاركـة فـي الـعملية الانـتخابـية واجـباً وطـنياً ومـساهـم ًة إيـجابـية فـي دعـم المـجتمع والارتـقاء بمكتسـباتـه الـديـمقراطـية، و تـماشـيا مـع الـرؤيـة الـعامـة لشـركـة تـابـكو الـعالمـية لـلتجهيزات الـغذائـية والـتي تـعزز رفـع .مستوى الوعي والإدراك نحو الاختيارات الأفضل بل هو الثاني بعد إنتخابات 2012 و التي لاقت إقبالاً إيجابياً منقطع كبيراً.

وقــد صــرحــت دانــه حــماده مــسؤولــة الــتسويــق بــالشــركــة عــن أهــمية الالــتزام بــالاشــتراطــات الــصحية المــتعلقة فــي الــوقــايــة مــن فــيروس كــورونــا خــلال الــذهــاب إلــى مــقار الــتصويــت ابــتداء مــن لــبس الــكمام إلــى الــحفاظ عــلى الــتباعــد الاجــتماعــي، كــما نـوهـت انـه يشـرفـنا إسـتقبال ضـيوفـنا فـي جـميع مـحلاتـنا مـع أهـمية الالـتزام بـاشـتراطـات وزارة الـصحة بـما يـخص المـطاعـم. وأوضــحت حــماده أن الــعرض ســاريــاً فــي مــحلاتــنا فــقط و لا يــخضع لخــدمــة الــتوصــيل لــلمنازل، و أنــه عــلى كــل الــراغــبين الاســـتفادة مـــن هـــذا الـــعرض، هـــو إبـــراز خـــتم المـــشاركـــة فـــي الانـــتخابـــات الـــنيابـــية عـــلى شـــهادة الـــجنسية عـــند زيـــارة أفـــرع "إليفيشن برجر، علما بأن هذا العرض سا ٍر لمدة يوم واحد وهو يوم الانتخابات البرلمانية 5 ديسمبر 2020.