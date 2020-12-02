"الأرصاد": استمرار تأثر البلاد بالحالة المطرية حتى الأحد المقبل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن خرائط الطقس تشير إلى استمرار تأثر البلاد بالحالة المطرية حتى يوم الأحد المقبل إذ تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ويتخللها سحب ركامية ما يؤدي إلى سقوط أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة قد تكون رعدية وغزيرة على فترات خاصة أيام الخميس والجمعة والسبت مصحوبة بانخفاض في الرؤية الأفقية احيانا.

وأضاف مراقب التنبؤات عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه اعتبارا من اليوم الأربعاء إلى عصر يوم الأحد المقبل تزداد شدة الحالة المطرية تدريجيا لتكون الأمطار بشكل شبه مستمر وتصبح كميات الأمطار متوسطة عموما وغزيرة على بعض المناطق وتبلغ ذروة سقوط الأمطار أيام غد الخميس وبعد غد الجمعة وبعده السبت مع انخفاض في الرؤية الأفقية أحيانا.

وأوضح القراوي أنه اعتبارا من مساء يوم الأحد تقل كميات السحب وتنحسر فرص الأمطار تدريجيا مع انخفاض في الرؤية الأفقية خلال فترتي المساء والصباح الباكر بسبب تكون الضباب.

وأرجع السبب في ذلك إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض سطحي يتعمق تدريجيا يمد المنطقة بكتلة هوائية دافئة ورطبة متزامنا مع منخفض آخر متعمق في طبقات الجو العليا مصحوبا بتيار هوائي نفاث بارد مما يؤدي إلى الحالة المذكورة أعلاه.