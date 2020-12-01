"الصحة":الاستراتيجية الوطنية للوقاية والتصدي لفيروس الايدز حققت نتائج ايجابية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء ان الاستراتيجية الوطنية للوقاية والتصدي لفيروس الإيدز التي تحرص الوزارة على تحديثها بما يتفق مع الاستراتيجية العالمية حققت نتائج ايجابية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الكويت من أوائل الدول التي وضعت قانون خاص للوقاية والتصدي للايدز ما انعكس إيجابا على تصنيف الكويت ضمن الدول ذات المعدلات المنخفضة للاصابة بعدوى الفيروس وذلك وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية وبرامج التصدي الوبائي.

واستعرض السند جهود الوزارة في الوقاية والتصدي للفيروس بمناسبة اليوم العالمي للايدز والذي يوافق 1 ديسمبر من كل عام لافتا الى صدور القانون رقم 62 لسنة 1992 المتعلق بالوقاية والتصدي للايدز والذي يوائم بين حقوق المجتمع وحقوق المصاب ويحفظ خصوصية وسرية معلومات المرضى وحقهم بتلقي الرعاية الصحية المناسبة.

ولفت الى تشكيل وزارة الصحة لجنة وطنية رفيعة المستوى ومتعددة التخصصات للوقاية والتصدي للايدز تضم قيادات ومتخصصين وينبثق عنها لجان فرعية للتوعية وأخرى فنية لوضع وتحديث استراتيجيات وخطط العمل وبروتوكولات الرعاية الصحية.

واكد حرص الوزارة على دعم حقوق مرضى الإيدز والحد من انتقال العدوى عبر صدور القانون رقم 31 لسنة 2008 في شأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج والذي تضمنت لائحته التنفيذية إجراء فحص الإيدز للمقبلين على الزواج وتقديم الارشادات في ضوء نتيجة الفحص.

وأشار الى تطبيق الوزارة عددا من الاجراءات الوقائية للتصدي لفيروس الايدز ومنع العدوى ومنها تعقيم المستشفيات وجميع مرافق الرعاية الصحية ودعم قدرات مختبرات الصحة العامة لاكتشاف حالات العدوى وسرعة التدخل بالاجراءات الوقائية والعلاجية.

واوضح السند ان الكويت ساهمت عالميا في التصدي للفيروس عبر التنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي للاستفادة من خبراتها وتحديث الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للوقاية والتصدي للعدوى.

وافاد ان وزارة الصحة قامت بالتعاون مع وزارة التربية لدمج الوقاية والتصدي للايدز ضمن المناهج والأنشطة التعليمية والتوعوية مؤكدا حرص الوزارة على متابعة مؤشرات العدوى ضمن إجراءات وسياسات تنفيذ الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة.