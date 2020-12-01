سمو أمير البلاد يهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالعيد الوطني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

منتهزا سموه حفظه الله هذه المناسبة للاشادة برسوخ أواصر العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبالإنجازات الحضارية البارزة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على صعيد مسارها التنموي الطموح وأسهمت في تعزيز المكانة الرفيعة للبلد الشقيق متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.