مدير بنك الائتمان: البنك مستمر في تقديم قروض الزواج للمواطنين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف استمرار البنك "في تقديم قروض الزواج للمواطنين مادام البنك قادرا على التمويل وفقا للميزانية الخاصة به المعتمدة من قبل مجلس الأمة ووفقا للوائح والقوانين".
وقال المضف في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان "البنك لم يفكر في إيقاف قرض الزواج وكان واضحا في تأكيده على ضرورة إقرار بدائل تمويلية للبنك في أسرع وقت كي لا يتم الاضطرار إلى إعادة النظر في استمرار قرض الزواج وهو ما أسيء فهمه لدى البعض".
وشدد على ان «الواجب الوطني يحتم على المسؤولين في الدولة القيام بالدور المطلوب منهم في توفير العيش الكريم للمواطن الكويتي".
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