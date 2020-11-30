اتحاد الناشرين العرب يعلن عن تأجيل مؤتمره السنوي لاسباب "تقنية طارئة"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن اتحاد الناشرين العرب اليوم الاثنين عن تأجيل مؤتمره السنوي الخامس (صناعة المحتوى والتحديات) الى منتصف الشهر المقبل وذلك لأسباب "تقنية طارئة".
واشار الاتحاد في بيان صحفي الى أن المؤتمر الذين كان مقررا عقده افتراضيا في الاول والثاني من ديسمبر المقبل تم تأجيله إلى 15 و16 من الشهر نفسه دون تغيير في برنامج الجلسات. يذكر أن المؤتمر ينعقد عن طريق الوسائط الالكترونية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألسكو) ويحظى بدعم ورعاية العديد من دور النشر والمؤسسات والمعارض العربية والعالمية ويشارك فيه شخصيات من دول عربية واجنبية من بينها الكويت.
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