معالي وزير الداخلية أنس الصالح يفتتح غرفة مركز العمليات وبدالة الطوارئ (112) بمقر وزارة الداخلية في صبحان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - افتتح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد الصالح يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام، والوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، والوكيل المساعد لشؤون مكتب الوزير اللواء ركن عزيز سويلم، وعدد من القيادات الأمنية.... اليوم الأحد الموافق 29_11_2020 مركز العمليات وبدالة الطوارئ (112) بمقر وزارة الداخلية في صبحان.

وأطلع معاليه على مركز العمليات وبدالة الطوارئ (112) وما تحتويه من أجهزة ومعدات متطورة ومنظومه امنية متصلة

بكاميرات حديثة تنقل وتوثق الاحداث عن بعد وتعتبر من احدث التقنيات العالمية، ثم استمع إلى ايجاز مفصل من عضو لجنة مشروع المنظومة الامنية الرقمية المتكاملة عقيد/ د. عبدالله زكريا عن عمل بدالة الطوارئ 112، وكيفية التعامل مع البلاغات الواردة وآلية الاستجابة لهذه البلاغات وكيفية توزيعها على الدوريات وآلية التنسيق مع القطاعات الأخرى.

ونقل معالي انس الصالح تحيات وتقدير القيادة السياسية العليا للبلاد مؤكدا على حرصها الدائم على رفع كفاءة وقدرات المؤسسة الأمنية وتوفير أحدث التقنيات والوسائل والتجهيزات لأداء المهام المنوطة بها.

وتوجه معاليه بالشكر والتقدير للقائمين على هذا العمل، مؤكدا ان مركز العمليات (112) يعكس مدى التقدم الذي وصلت إليه المؤسسة الأمنية خلال الفترة السابقة، واستعداداها الدائم للتعامل مع التقنيات الحديثة بكفاءة عالية وتطور دائم.

مشيرا الى ان التطوير في قطاعات وزارة الداخلية واعمالها ومنظومتها الامنية والخدمية والالكترونية على سلم الاولويات كي يتسلح رجل الشرطة بأحدث التقنيات الحديثة التي تساعده على حفظ الامن والامان في البلاد .

ووجه معاليه ملاحظاته وإرشاداته للعاملين في مركز العمليات وبدالة الطوارئ (112) معربا عن ارتياحه لما رآه من يقظة واستعداد دائمين للعاملين فيها.