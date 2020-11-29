"التربية": تمكين أكثر من 450 ألف طالب و73 ألف معلم من استخدام منصتي "Office 365" و"Microsoft Teams"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة التربية الكويتية تمكين أكثر من 450 ألف طالب و73 ألف معلم في جميع المراحل الدراسية من استخدام منصتي (Office 365) و(Microsoft Teams) وذلك عن طريق خاصية الدخول الموحد عبر نظام توثيق موحد مرتبط بالسجل الالكتروني للوزارة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إنه تم تعزيز شراكتها مع شركة (مايكروسوفت) العالمية لتمكين المنظومة التعليمية في البلاد بأحدث الأدوات والابتكارات التكنولوجية.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار جهودها الرامية إلى استمرارية عملية التعليم خلال هذه المرحلة وضمان تقديم تجربة متكاملة وشاملة تتسم بالأمان التام.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف الى ترسيخ ركائز بناء مجتمع قائم على المعرفة في الدولة وتحقيق التحول الرقمي مبينة أنها قامت بالتعاون مع (مايكروسوفت) بتفعيل أكثر من 73 ألف حساب للمعلمين في جميع المراحل التعليمية بدءا من رياض الأطفال وصولا إلى الصف ال12 في بوابة الكويت التعليمية.

وأضافت أنه على مستوى المدراء والكوادر التعليمية الإشرافية والمساندة تمكنت من تفعيل أكثر من 29 ألف حساب عبر جميع المراحل التعليمية وربطت الحسابات المذكورة مع نظام (Office 365) ضمن حزمة (Microsoft Teams).

ونقل البيان عن المدير العام ل(مايكروسوفت) الكويت علاء الدين كريم تأكيده الحرص على مواصلة العمل مع الوزارة يدا بيد لتمكين خطواتها الرامية إلى تسريع عجلة التكنولوجيا الرقمية في البلاد بما يتماشى مع أهداف رؤية (كويت جديدة 2035).

وأوضح كريم أن الوزارة تمكنت من إنشاء مجلدات على منصة (Sharepoint) السحابية لجميع المراحل الدراسية من أجل توفير مصادر التعلم والكتب الإلكترونية الخاصة بمناهجها بشكل إلكتروني وإتاحتها من داخل منصة (Microsoft Teams).

ولفت إلى ان الوزارة أنشأت مجموعات لكل مرحلة دراسية على منصة (Stream) السحابية لبث الدروس التعليمية المصورة وحصص الفصول الافتراضية المسجلة وإتاحتها من داخل منصة (Microsoft Teams).

وأوضح أن المتوسط اليومي لعدد اجتماعات الفصول الافتراضية المتزامنة في جميع المراحل التعليمية بلغ أكثر من 200 ألف اجتماع خلال الفترة من بداية أكتوبر الماضي حتى الآن.

وأشار الى أن منصة (Microsoft Teams) يعمل عليها حاليا أكثر من 44 مليون مستخدم يوميا على مستوى العالم ليعكس هذا الرقم الكبير جهود (مايكروسوفت) لمعالجة التحديات الراهنة والمستقبلية وتقديم أفضل الابتكارات لدعم وتمكين المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق المزيد من الإنجازات والارتقاء بالخدمات المقدمة.