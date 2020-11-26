سمو الأمير عزّى رئيس مجلس السيادة السوداني بوفاة زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني ورئيس الوزراء الأسبق، سائلا سموه المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني ورئيس الوزراء الأسبق، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.
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