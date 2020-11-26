"الاطفاء" تفتتح مركز المهلب للانقاذ البحري بمدينة صباح الاحمد البحرية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - افتتحت قوة الاطفاء العام الكويتية اليوم الخميس مركز المهلب للانقاذ البحري الاول بمدينة صباح الاحمد البحرية بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية انس الصالح ورئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد.

وقال الصالح في تصريح للصحفيين عقب الافتتاح ان المركز يهدف إلى تعزير تواجد الاطفاء البحري بالمنطقة الجنوبية وبالتحديد منطقة صباح الاحمد البحرية لوجود كثافة سكانية عالية فيها وقربها من جزيرة ام المرادم وقاروه ومشروع (كيبك) وذلك لحماية الأرواح والممتلكات.

وتقدم بالشكر والتقدير لفواز المرزوق على ما قامت به الشركة المنفذة للمركز على نفقتها من سرعة في الانجاز مشيدا بالخدمات المتكاملة التي تضمنها المركز لأعضاء قوة الاطفاء العام.

وأكد حرص (الاطفاء) على تعزيز امكانياتها باحدث المعدات والاليات وتعزيز تواجدها في البلاد لحماية الأرواح والممتلكات منوها بأعضاء قوة الاطفاء العام وبرئيس القوة الفريق خالد المكراد ونوابه وجميع منتسبيها على جهودهم وتضحياتهم وتقديم ارواحهم والغالي والنفيس من أجل حماية الأرواح و الممتلكات من خطر الحوادث والحرائق.

وأشار الى أنه سيتم افتتاح المركز البري بمنطقة صباح الاحمد البحرية التابع للقوة قريبا وسيتم كذلك قريبا افتتاح مركز لخفر السواحل التابع لوزارة الداخلية الكويتية خلف هذا المركز لتعزيز تواجدها الأمني لخدمة المواطنين والمقيمين.

من جانبه أكد المكراد في تصريح مماثل ان المركز سيكون له تأثير إيجابي على سرعة الاستجابة للحوادث في المنطقة الجنوبية اذ تم تجهيزه بزوارق حديثة جدا قادرة على عمليات الانقاذ السريعة وقادرة على عمليات الاطفاء لليخوت الكبيرة.

وذكر انه سيتم افتتاح مركز الاطفاء البري في مدينة صباح الأحمد البحرية الشهر المقبل وبهذا تكون قوة الاطفاء العام عملت على تأمين هذه المنطقة السكنية الحيوية والبحرية الكبيرة من ناحيتي البر والبحر.

وفيما يتعلق بالمشاريع الجديدة أوضح المكراد انه من المتوقع افتتاح مركز الوفرة السكني بعد شهرين مشيرا في الوقت ذاته الى انه سيتم افتتاح عدة مراكز أخرى في المنطقة الشمالية منها مركز مدينة جابر الأحمد السكنية.

من جهته قال مدير ادارة الاطفاء البحري في قوة الاطفاء العام العقيد بدر الكدم ان هذا المركز يخدم المنطقة الجنوبية وبالتحديد مدينة صباح الأحمد البحرية والخيران والخوارير والممرات المائية الضيقة الواقعة داخلها وخارجها بالمياه الاقليمية المحيطة.

وذكر ان عدد المباني القائمة في المنطقة بلغ نحو 3600 مبنى حاليا وعدد المراسي 1066 مرسى مشيرا الى ان ذلك يشكل كثافة سكانية عالية تنشط في الصيف والشتاء.