صاحب السمو يهنئ مدير عام بلدية الكويت بمنحه جائزة التميز الحكومي العربي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى سعادة أحمد عبدالله صالح المنفوحي مدير عام بلدية الكويت عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة منحه جائزة التميز الحكومي العربي من وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كأفضل مدير بلدية في المدن العربية مشيدا سموه حفظه الله بهذا التكريم المتميز الذي حظي به ومتمنيا له دوام التوفيق في خدمة الوطن العزيز والإسهام في رفعة شأنه في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى سعادة أحمد عبدالله صالح المنفوحي مدير عام بلدية الكويت ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة منحه جائزة التميز الحكومي العربي من وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كأفضل مدير بلدية في المدن العربية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.