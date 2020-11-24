وزير الخارجية الكويتي يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الأميركي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عقد وزير الخارجية الكويتي ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الثلاثاء جلسة مباحثات ثنائية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايكل بومبيو.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ان هذا الاجتماع يأتي بمناسبة زيارة وزير الخارجية الرسمية إلى العاصمة الاميركية واشنطن لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة الرابعة لاجتماع الحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية والتي تنعقد أعمالها خلال الفترة من 9 إلى 24 نوفمبر الجاري.

واوضحت انه تم خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين الصديقين والتأكيد على عمقها وتميزها والحرص المشترك على تطوير وتعزيز تلك العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

واشارت (الخارجية) الكويتية الى ان الاجتماع بحث ايضا آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية موضحة انه عقب جلسة المباحثات الرسمية عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وحضر جلسة المباحثات الثنائية سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين الوزير المفوض حمد المشعان ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم.