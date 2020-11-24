"الجمارك الكويتية": اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد اللادارة العامة للجمارك

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعلنت الإدارة العامة للجمارك الكويتية اليوم الثلاثاء عن إقرار الهيكل التنظيمي الجديد الخاص بها.

وقال مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي في بيان صحفي ان اقرار الهيكل التنظيمي الجديد من شأنه تحسين بيئة الأعمال وذلك وفق المتطلبات المحلية والإقليمية والدولية كما انه سيحقق المزيد من الشفافية والنزاهة والعدالة الوظيفية وذلك من خلال شغلها بالكوادر الوطنية في كافة التخصصات الجمركية والإدارية.

واعرب الجلاوي عن شكره للقيادة السياسية ومجلس الوزراء الموقر ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية على تعاونهم وجهودهم لإقرار الهيكل التنظيمي موضحا ان الجمارك سوف تعمل على تنفيذ وتطبيق هذا الهيكل التنظيمي بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية من خلال الإجراءات الإدارية والتنظيمية المطلوبة.