وزيرة الشؤون تؤكد اھتمام الكویت بالمرأة وأفراد الأسرة من خلال إقرار قانون الحمایة من العنف الأسري

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكدت وزیرة الشؤون الاجتماعیة ووزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة مریم العقیل اھتمام حكومة دولة الكویت بالمرأة وأفراد الأسرة من خلال إقرار قانون الحمایة من العنف الأسري موضحة أن ھذا القانون ركن رئیسي لحمایة الأسرة وإجراء مھم اتخذته الكویت للحد من العنف ضد المرأة.

جاء ذلك في بیان صحفي للوزیرة بمناسبة الیوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي یحل في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري شددت فيه على ضرورة التعاون الدولي والإقلیمي ودون الإقلیمي لبناء قدرات الدول والمجتمعات للتصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة ومنعه.

وقالت العقیل إن العنف ضد النساء والفتیات ھو أحد أكثر انتھاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدمیرًا في العالم، مؤكدة ضرورة تكاتف العالم أجمع لوضع برامج وقائیة وسن التشریعات اللازمة للتصدي للتمییز الممارس ضدھا في بعض المجتمعات.

وأوضحت أن دولة الكویت تولي أھمیة كبیرة للمرأة وھي ملتزمة بتطبیق اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة والتي انضمت الكویت لھا بموجب المرسوم الأمیري رقم 24 لسنة 1994 مؤكدة أن الاتفاقیة جاءت منسجمة مع مواد الدستور الكویتي.

وأكدت العقیل اھتمام حكومة دولة الكویت بالمرأة وأفراد الأسرة من خلال إقرار قانون الحمایة من العنف الأسري موضحة أن ھذا القانون ركن رئیسي لحمایة الأسرة وإجراء مھم اتخذته الكویت للحد من العنف ضد المرأة.

وأشارت إلى تحقیق المشروع الوطني للكویت بشأن دعم وتسریع تنفیذ الھدف الخامس من أھداف التنمیة المستدامة والمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة نجاحات في مجالات عدة منھا المجال السیاسي والاقتصادي والحد من العنف ضدھا.

وشددت على أن ھذا المشروع جاء كتعبیر عن رؤیة الكویت 2035 والتي تحدد خطة الكویت الوطنیة للتنمیة والتي تضمن مستقبلًا مستدامًا ومزدھرًا للكویت من خلال مجموعة من الأھداف والغایات التي تمكن الدولة من القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة.

وبینت أن العنف ضد المرأة ظاھرة تعاني منھا المجتمعات الحضاریة المختلفة بغض النظر عن المستویات الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة ویشكل انتھاكًا لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة مؤكدة بأن أھداف التنمیة المستدامة لا یمكن تحقیقھا دون وضع حد للعنف ضد النساء والفتیات.

وأكدت العقیل أن دولة الكویت ممثلة بمجموعة من الجھات تشارك في المبادرة العالمیة والدولیة للأمم المتحدة (لون العالم برتقالیًّا) من خلال إضاءة مبانیھا باللون البرتقالي لتكون رسالة واضحة للمجتمع بأھمیة وضرورة مكافحة العنف ضد المرأة.

یذكر أن الجھات والأماكن التي سیتم إنارتھا باللون البرتقالي بتاریخ 25 نوفمبر ولمدة 16 یومًا ھي مؤسسة البترول الكویتیة وشركة نفط الكویت وشركة إیكویت للبتروكیماویات وأبراج الكویت والأمانة العامة للمجلس الأعلى التخطیط والتنمیة وبورصة الكویت وبرج الحمراء وبنك الخلیج وبنك الكویت الوطني وبنك برقان(فرع السلام وفرع العدیلیة وفرع بیان) وشركة زین والمركز العلمي ومعھد دسمان للسكري ومؤسسة الكویت التقدم العلمي ومجمع (360 مول) ومجمع (الكوت مول).