"التربية": تخصيص 107 مدرسة للانتخابات البرلمانية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة التربية الكويتية عن اختيار 102 مدرسة وخمس مدارس للجان الرئيسية لعملية الانتخاب المزمع إقامتها في الخامس من ديسمبر المقبل.

وقال الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار أنه منذ بداية صدور مرسوم الدعوة لإنتخابات مجلس الأمة قامت الوزارة بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية لتوفير الاحتياجات المطلوبة للعملية الإنتخابية.

وأشار إلى ان التنسيق جاري مع وزارة العدل والجهات المعنية بشكل يومي لتجهيز المدارس وتوفير الاحتياجات المطلوبة لهم ومواجهة أي عطل في المدارس لتكون جاهزة في يوم الانتخاب.

وأضاف النجار أنه في يوم الانتخاب سيتم تواجد مدراء المدارس والشؤون الهندسية ومدير ومراقبي الخدمات العامة وذلك لأي ظرف طاريء في المدارس وسيتم تسخير جميع موظفي الوزارة ومسؤوليها لهذا اليوم.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع بلدية الكويت لتنظيف الساحات الخارجية للمدارس بعد يوم الانتخابات لتكون جاهزة لدوام العاملين فيها .