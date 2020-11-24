إطلاق موقع وتطبيق "DAWI" لجميع الاحتياجات الطبية بالكويت

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت شركة فريش مايندس عن إطلاق موقع وتطبيق "DAWI" لتقديم حل مبتكر وعصري يساعد على تلبية جميع احتياجات المستخدمين الطبية بطريقة سهلة وسريعة.

وفي بيان صحافي قال المدير الشريك صالح محمد المنصور أن الفكرة "DAWI" ولدت لرؤية الكويت بلداً رائداً في المجال الطبي والتكنولوجي، حيث نسعى لنصنع الفارق ولنترك بصمة مختلفة، كما أن طموحنا هو الارتقاء بالخدمات الطبية على المستوى المحلي والوصول بها الى مستوى أفضل.

وحول رؤية المنصة فقال المنصور أن التطور الذي شهده المجال الطبي وتحديداً في دخول التكنولوجيا قد ترك اثراً كبيراً في عالم الطب وهو ما نهدف له في "DAWI" سعياً لان نكون المنصة الأولى للخدمات الطبية، ومبينا أن "DAWI" حريصة كل الحرص على مجموعة من 6 قيم أساسية هي: السرية، التعاون، التواصل الشخصي، الشفافية، الاهتمام والتركيز على تقديم الحلول المناسبة لجميع رواد ومستخدمي المنصة.

خدمات مبتكرة

وعن الخدمات التي تقدمها المنصة، قال المنصور أن أولى الخدمات هي حجز الموعد التي ستمكن المستخدم من توفير الوقت وتحسين الكفاءة من خلال تسهيل عملية الحجز مما يقلل الازدحام ووقت الانتظار كما ستمكن المستخدمين من البحث على الأطباء وتخصصاتهم وملفاتهم الشخصية والمواعيد المتاحة بطريقة سريعة وسهلة وحديثة ودون جهد إضافي في هذا الجانب، ومضيفا ان المنصة ستعمل على التأكد بان المستخدمين قاموا بحجوزات حقيقية عبر فرض بعض الرسوم على الحجز لضمان الجدية بهذا الجانب.

وكشف المنصور أن موقع وتطبيق "DAWI" يقدم أيضاً خدمة الراي الآخر التي تسمح للمستخدم طلب رأي ثاني كاستشارة حول الحالة الطبية من خلال ارسال تفاصيل الحالة للطبيب المعني عبر المنصة على ان يتم الرد عليها خلال 72 ساعة.

كما ستقدم المنصة خلال الفترة القادمة خدمة استشارة أونلاين وهي خدمة يتم تقديمها عبر الاتصال المرئي بين الطبيب والمستخدم في المواعيد التي يتم الاتفاق عليها حسب المواعيد المجدولة المتاحة التي يقررها الطبيب، لافتاً إلى أن المنصة ستعلن أيضاً عن خدمات أخرى مبتكرة قريباً وتشمل كل من: خدمة المختبرات، التمريض، الاتصال بالإسعاف وزيارة الطبيب المنزلية والربط مع نظام الانتظار في غرف الطوارئ وتوصيل الادوية والربط مع شركات التأمين وغيرها من الخدمات.

وبين المنصور أن تطبيق "DAWI" متوفر على لجميع الأجهزة الذكية من خلال متجر تطبيقات Apple Store ﻭ Play Google.

واختتم المنصور تصريحه مؤكداً بأن "DAWI" آمن ومتطور يتميز بالاستقرار والحماية وبأداء متميز يسهم في تقديم خدمات مبتكرة للمستخدمين استنادا الى التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع الصحي، وفي ذات الوقت تخفيف الضغط وحركة المرور على مراكز الاتصال والاستقبال التابعة لمؤسسات الرعاية الطبية مما سيؤدي الى توفير الوقت وتكلفة التشغيل وزيادة الفاعلية.