"الأرصاد": عدم استقرار الطقس يستمر بالأيام المقبلة ويتحسن صباح الاثنين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية استمرار حالة عدم الاستقرار فى الطقس والأمطار على فترات متفاوتة في الأيام المقبلة (الخميس والجمعة والسبت والأحد) على أن يبدأ التحسن التدريجي بالطقس من صباح يوم الاثنين المقبل.

وقال مراقب التنبؤات في الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن خرائط الطقس تشير إلى تقدم منخفض السودان الموسمي على سطح الأرض الذي يمد البلاد بكتلة هوائية دافئة ورطبة ابتداء من مساء غد الأربعاء من جهة الغرب تدريجيا نحو البلاد يصاحبه منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا مصحوبا بكتلة هوائية باردة.

وأضاف القراوي أن ذلك يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار بالطقس ابتداء من ظهر يوم بعد غد الخميس وحتى مساء يوم الأحد المقبل ومن المتوقع أن تتكون الغيوم المنخفضة والمتوسطة تتخللها غيوم ركامية مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ومتفاوتة الشدة ما بين الخفيفة والمتوسطة.

وتوقع أن تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق مع رياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 20 و60 كيلومترا في الساعة وتؤدي إلى إرتفاع الموج الى أكثر من سبعة أقدام.