رئيس مجلس الأمة: الكويت تعول دائما على مجلس التعاون وستظل تؤمن بالكيان الخليجي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الاثنين ان دولة الكويت تعول دائما على مجلس التعاون الخليجي بوصفه اصلا سياسيا وقدرا استراتيجيا مؤكدا انها ستظل تؤمن بالكيان الخليجي.

جاء ذلك في كلمة القاها الغانم بالاجتماع الدوري ال14 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي نقلها بيان صادر عن شبكة (الدستور) الاخبارية.

وذكر الغانم ان "ايمان الكويت بالكيان الخليجي لن يتزحزح مهما لبدت اجواءه الغيوم العابر" لافتا الى ان هذا الايمان متجذر ومتأصل في كل الدول الخليجية بنفس القدر والحجم.

وأضاف بقوله "لن اكشف سرا عندما اقول ان سمو امير البلاد المغفور له الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح كان سيسر كثيرا عندما يرانا مجتمعين مجددا مثله مثل سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الذي يعول كثيرا علينا كخليجيين ويراهن دوما على تعاضدنا وتكاملنا".

وقال الغانم "أسأل الله العلي القدير ان يديم تواصلنا كخليجيين قيادات وحكومات وبرلمانات ونخب وشعوب وأن يوفقنا لمزيد من العمل والتعاون المشترك لرفعة دولنا وشعوبنا".

شارك في الاجتماع أمين سر مجلس الأمة أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي وأمين عام مجلس الامة علام الكندري.