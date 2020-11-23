جامعة الكويت: قبول 242 طالبا وطالبة من الطلبة غير الكويتيين للفصل الدراسي الأول

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعلنت جامعة الكويت اليوم الاثنين قبول 242 طالبا وطالبة من خريجي المرحلة الثانوية من غير الكويتين وذلك للدراسة بالجامعة في الفصل الدراسي الاول 2021/2020 في عدد من الكليات من مختلف الجنسيات.

وقالت مديرة ادارة القبول في عمادة القبول والتسجيل بالجامعة هند السالم في تصريح صحفي ان شرائح الطلبة المقبولين تضم أبناء وأزواج اعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأبناء وأزواج كل من أعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة ومدرسي اللغات وأبناء العاملين بالجامعة.

وأضافت ان الشرائح تضم ايضا أبناء وأزواج الدبلوماسيين ومنح الرئيس الأعلى للجامعة والطلبة المقيمين بصورة غير قانونية ممن هم ليسوا من ابناء الكويتيات وأزواج الكويتيين وأبناء الشهداء الى جانب منح الطلبة المتفوقين ومواطني دول مجلس التعاون المقيمين في دولة الكويت.

وأوضحت السالم ان قبول الطلبة غير الكويتيين تم وفق ترتيب رغباتهم في ضوء الاعداد المحددة لهم في كل كلية وفقا لقرار مجلس الجامعة.