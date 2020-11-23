(الصحة) الكويتية: شفاء 670 إصابة من (كورونا) وإجمالي المتعافين 132848

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين شفاء 670 حالة من الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 132848.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.