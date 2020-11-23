سمو أمير البلاد يهنئ خادم الحرمين بنجاح قمة الرياض لمجموعة العشرين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص التهنئة بنجاح قمة الرياض لمجموعة

العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة مشيدا سموه رعاه الله بما حظيت به هذه القمة الهامة من تنظيم متقن وإدارة متميزة أسهمت في توصلها إلى قرارات بناءة وتوصيات مثمرة لا سيما في مجال تعزيز التعاون الدولي لمواجهة جائحة فيروس كورونا والحد من تداعياتها السلبية على مختلف مناحي الحياة بالإضافة إلى تحفيز الجهود للايفاء باستحقاقات متطلبات التنمية المستدامة التي ينشدها الجميع ومواكبة التطورات المتلاحقة وخاصة الأوضاع الصحية.

وأكد سموه حفظه الله في هذا الصدد أن ما حققته هذه القمة من نجاح من خلال حرص جميع أعضائها للمشاركة وبصورة فعالة بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع إنما يجسد جليا ما تحظى به المملكة العربية السعودية الشقيقة من تقدير ومكانة مرموقة لدى المجتمع الدولي والذي هو مبعث فخر واعتزاز الجميع. سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة ودوام العافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ضمنها سموه خالص التهنئة بنجاح قمة الرياض لمجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة متمنيا سموه لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة ودوام العافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.