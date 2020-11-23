الساير: تعديل قوانين "الانتخاب" و"الحريات و"الدائرة الإدارية"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد مرشح الدائرة الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة 2020 مهند الساير أن الأولويات المستحقة خلال الفترة المقبلة، وفي المرحلة الأولى من عمر البرلمان يجب أن تتضمن تعديل قانون الانتخاب، وتعديل النصوص المرتبطة بالحريات، إضافة إلى تعديل قانون إنشاء الدائرة الإدارية، وإلزام الحكومة بتقديم برنامج عملها، وسرعة تقديم وإقرار قانون العفو الشامل، والتعديل الفوري للائحة مجلس الأمة الداخلية.

ودعا الساير في تصريح صحافي أبناء الكويت قاطبة والمرشحين على وجه الخصوص ومن يعتقد أن هذه المطالبات تتسق مع رؤيته ورأيه بالانضمام له في ما أسماه "بيان الجلسة الأولى" ، تحقيقاً للغاية النبيلة وحماية لحقوق الشعب وذودا عن حرياته وأمواله.

وأوضح الساير أن تعديل قانون الانتخاب يجب أن يحقق العدالة والمساواة والتمثيل الحقيقي لإرادة الأمة بما يتضمنه من إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وبما يمنع التدخل المباشر أو غير المباشر الرسمي أو غير الرسمي، وتعديل النظم القانونية المرتبطة لكشف مظاهر الخلل في التأثير على إرادة الناخبين من خلال : التصويت بالبطاقة المدنية لمنع نقل الأصوات، وإنشاء هيئة رقابية للتدفقات المالية (المال السياسي) ، ومنع التعيينات ذات الصبغة السياسية باعتبارها جريمة من جرائم الانتخاب.

ولفت إلى ضرورة تعديل النصوص المرتبطة بالحريات أينما وردت في القانون (تقنية المعلومات - المطبوعات والنشر - الحبس الاحتياطي - ضمانات التقاضي وغيرها)، للحفاظ على سقفها الذي أراده المشرع الدستوري من العبث، مطالبا بتوحيد الدعوى العمومية ونقل تبعية الأجهزة (الأدلة الجنائية - الطب الشرعي - الإدارة العامة للتحقيقات) للسلطة القضائية صوناً لها من التأثيرات السياسية والتفيذية وحماية لحقوق المتقاضين.