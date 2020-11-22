وزير "التجارة" يبحث مع نظرائه الخليجيين "عن بعد" سبل تعزيز التعاون

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بحث وزیر التجارة والصناعة وزیر الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان الیوم

الأحد "عن بعد" مع نظرائھ في دول مجلس التعاون الخلیجي سبل تعزیز التعاون المشترك بما یعود بالنفع على دول المجلس.

وقالت (التجارة) في بیان صحفي إن المشاركین في اللقاء التشاوري بحثوا سبل تعزیز التعاون بین الدول الأعضاء والدول الأخرى

وكذلك اتفاقیات التجارة الحرة بین دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادیة.