الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح معالي نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد

كانت هذه تفاصيل خبر سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل نائب رئيس الحرس الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.