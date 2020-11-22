"الجنائية" تعرفت على رفات 7 أسرى كويتيين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إنه تم التعرف على رفات 7 أسرى كويتيين تم الاستعراف عليهم ضمن الدفعة التي تسلمتها الكويت في سبتمبر الماضي وعددهم 21 رفات عثر عليهم في بادية السماوة بالعراق.

وأوضح المصدر لـ «الراي» ان الرفات تعود لكويتيين ستة منهم سبق لذويهم ان أصدروا أحكاما قضائية تفيد بوفاتهم وأسير آخر لم يتقدم ذووه لإصدار حكم له، موضحا ان لجنة شؤون الأسرى والمفقودين أبلغت ذوي الشهداء السبعة بمراجعة ادارة الادلة الجنائية صباح اليوم لاستلام تصاريح الدفن بعد أن انهت السلطات المختصة اجراءات عملية التعرف على الرفات باستخدام تحليل الحمض النووي، منوها انه جار التعرف على الرفات الاخرى وستعلن النتائج فور اعتمادها.

وعن التأخر في اعلان نتائج الفحص اكد المصدر أن عملية «الاستعراف» أو التعرف على الرفات تعتبر عملية معقدة وتحتاج إلى دقة ووقت لاستخلاص الحمض النووي من الرفات ومن ثم العمل على مطابقته مع قاعدة بيانات الأسرى والمفقودين للتحقق من النتائج وتحديد هوية الرفات داعيا المولى عز وجل ان يرحم شهدائنا ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.