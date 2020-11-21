الإدارة الجديدة في التأمينات الاجتماعية توفر إلكترونياً 90% من المعاملات الدورية والمتكررة على الموقع وتطبيق التأمينات "ذخر"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نجاح برنامج ربط أنظمة المؤسسة مع أنظمة 53 جهة أخرى لتمكين إنجاز التعاملات الإلكترونية بسرعة وموثوقية

برنامج تطوير الخدمات الإلكترونية مستمر ووصل عددها الى 45 خدمة الكترونية من أصل 59 خدمة دورية وغير دورية بعد أن كانت أربع خدمات فقط في مطلع عام 2019

توفير إلكترونياً %95 من الشهادات الدورية والمتكررة التي تُطلب من قِبل المراجعين وبتقنية كيو أر كود QR code

الكويت 21 نوفمبر 2020 – أعلنت الإدارة الجديدة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم عن وصول معدل الخدمات الإلكترونية إلى أكثر من 90% من الخدمات الدورية والمتكررة التي يطلبها المستفيدين وذلك بفضل التطوير المستمر لخدمات المؤسسة الإلكترونية والتي وصل عددها الى 45 خدمة إلكترونية من أصل 59 خدمة دورية وغير دورية، بعد أن كانت أربع خدمات فقط في مطلع عام 2019 مما يعكس التطور السريع لبرنامج التطوير الرقمي للمؤسسة.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السيد/ مشعل عبدالعزيز العثمان: "بعد إنتهاء الإدارة الجديدة من عملية إعادة بناء قطاع الاستثمار، الأولوية للمرحلة الحالية هي الاستمرار بتطوير عمليات المؤسسة الأخرى ومنها الخدمية والرقمية والرقابة الداخلية بالإضافة إلى أهداف أخرى تشمل رفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز وتدريب كوادر المؤسسة. يسرنا أن نعلن أن المؤسسة اليوم توفر إلكترونياً 76% من مجمل معاملات المؤسسة الدورية وغير دورية والتي تشكل 90% من العمليات الدورية والمتكررة التي يتقدم بطلبها المستفيدين. أشكر جهود فريق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة على التطوير الجذري الذي أدخلوه على العمليات الرقمية مما يعد نقطة تحول جديدة في برنامج التطوير الرقمي للمؤسسة".

وقالت نائب المدير العام لشؤون تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السيدة/ إيمان الأحمد: "هذا التطور في الخدمات يسهل على المستفيدين بحيث يمكِنهم من إنجاز معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة المؤسسة وخارج ساعات العمل، خصوصاً في ظروف جائحة كورونا وتماشياً مع قرارات مجلس الوزراء، حيث تستقبل الجهات الحكومية المراجعين فقط لإنجاز المعاملات الغير متوفرة إلكترونياً.

ومن ضمن الخدمات التي شملها برنامج تطوير الخدمات الإلكترونية، قامت المؤسسة مؤخراً بإضافة 28 شهادة إلكترونية جديدة بتقنية كيو أر كود QR code يمكن للمراجع طلبها عبر تطبيق "ذخر" والموقع وأضافت: "إننا لنفخر بما تم تقديمه من خدمات للجمهور في وقت قياسي على الرغم من التحديات بحيث استطاعت المؤسسة في فترة الحظر الكلي من تفعيل جميع العمليات التأمينية عن بعد ولم يتم إيقاف أي عملية، المؤسسة مستمرة في تنفيذ برنامج تطوير الخدمات الإلكترونية للمؤسسة الذي يهدف الى تحويل جميع الخدمات التقليدية الى الإلكترونية، وتوظيف أفضل الكفاءات الكويتية ممن يحملون شهادات مهنية متخصصة في مجالات عملهم، بالإضافة إلى تدريب الخريجين الكويتيين الجدد في جميع إدارات القطاع ليساهموا مع زملاؤهم من ذوي الخبرة في إحداث نقلة نوعية للخدمات الإلكترونية وإنجاز ما تبقى الخدمات لتقديمها عبر موقع المؤسسة لنحقق نسبة 100% تحول إلكتروني ويكون بذلك جميع عمل المؤسسة إلكترونياً ولن يحتاج المستفيد لمراجعة المؤسسة".