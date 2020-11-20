معهد باستور يواصل تطوير 3 لقاحات لكوفيد-19

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الرئيس العلمي لمعهد باستور الفرنسي إن المعهد سيواصل العمل في مشروعات لقاحاته الثلاثة لكوفيد-19 رغم التقارير الأخيرة عن معدلات الفعالية العالية لاثنين من اللقاحات التجريبية لشركة مودرنا وشركتي فايزر وبيونتيك.

وكان المعهد الذي أنشئ قبل 133 عاما والمسمى باسم عالم الأحياء لوي باستور واحدا من أولى الجهات التي أعلنت في يناير كانون الثاني اعتزامها الوصول إلى لقاح.

وانضمت عشرات الجهات إلى السباق منذ ذلك الحين.

وحتى الآن لم يحصل أي لقاح واق من المرض على موافقة على المستوى الدولي. لكن شركة فايزر قالت إنها ستقدم طلبا إلى الجهة الصحية الأمريكية المعنية اليوم للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحها وتبعتها مودرنا.

وتتوقع الشركتان أن تمنح إدارة الأغذية والعقاقير الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح بحلول منتصف ديسمبر كانون الأول. وقالتا إنهما ستبدآن في شحن الجرعات على الفور.