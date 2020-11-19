مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الاسبوعي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي: استمع مجلس الوزراء في مستهل أعماله إلى عرض مرئي قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول آخر تطورات جائحة كورونا على مستوى العالم من واقع البيانات والإحصاءات الصادرة من منظمة الصحة العالمية حيث تجاوز إجمالي عدد الإصابات 2ر56 مليون شخص حتى تاريخه في حين تجاوز إجمالي عدد الوفيات المليون و349 ألف حالة كما شرح للمجلس الوضع الصحي للبلاد حيث لوحظ ازدياد عدد الوفيات واستقرار عدد حالات العناية المركزة.

ثم استعرض مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا بشأن الخطة المقترحة لعودة العمالة المنزلية حيث استمع مجلس الوزراء إلى عرض مرئي مقدم من رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح والقياديين في الإدارة العامة للطيران المدني حول تفاصيل الاجراءات الخاصة بعودة العمالة المنزلية من الخارج بنظام الحجر الالزامي لمدة أسبوعين وفق الاشتراطات الصحية في دولة الكويت حيث تنقسم الخطة إلى جزئين رئيسيين الجزء الأول الفني المتعلق بالسفر ويتعلق بالإجراءات التي تبدأ منذ دخول الكفيل للمنصة الالكترونية (بالسلامة) لتسجيل بيانات طلب عودة العامل المنزلي من الخارج إلى دولة الكويت وحتى إنهاء العامل إجراءات الخروج من مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي أما الجزء الثاني فيتعلق بالأمور الفنية والمالية الخاصة بإجراءات الحجر والخدمات اللازمة منذ خروج العامل من مطار الكويت الدولي ونقله إلى المساكن المخصصة للحجر الصحي وجميع الخدمات اللوجستية الخاصة بالمواصلات والتغذية وتوفير المساكن الصحية والفحوصات الطبية المطلوبة وفق اشتراطات وزارة الصحة.

وتضمن العرض مراحل الخطة وبرمجة الدول وقد قرر مجلس الوزراء تكليف الجهات المعنية باستكمال استيفاء الجوانب القانونية والإجراءات التفصيلية اللازمة لتنفيذ الخطة تمهيدا لمباشرة التنفيذ بالسرعة اللازمة.

وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير للجهود التي بذلها العاملون في الإدارة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد خطة عودة العمالة المنزلية من الخارج وفق الاشتراطات الوقائية لوزارة الصحة.

وبناء على عرض سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الدفاع الأعلى قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم بتعيين الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه سائلا الله عز وجل له السداد والتوفيق.