الديوان الوطني لحقوق الانسان يطلق حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للطفل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أطلقت لجنة حقوق الطفل في الديوان الوطني لحقوق الانسان حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل (20 نوفمبر) تحت وسم ( هاشتاق) #اليوم_العالمي_لحماية_الطفل.

وقالت نائب رئيس الديوان الدكتورة سهام الفريح في تصريح صحفي اليوم الخميس ان الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على حقوق الطفل لاسيما حق الحفاظ على حياة الطفل وعدم التمييز ومناهضة التعذيب وحق اتاحة المجال للطفل للتعبير وجميع الحقوق التي اقرتها اتفاقية حقوق الطفل.

وأوضحت ان تلك الاتفاقية هي اتفاقية دولية تقر بحقوق الانسان للطفل وهي أكثر اتفاقية حظيت بالتصديق عليها من الدول في التاريخ.

وأشارت الى ان الحملة تسعى الى رفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن حقوق الطفل لتجنب الآثار النفسية والاجتماعية التي تقع على الاطفال جراء هضم حقوقهم خاصة حقوقهم الاساسية من مسكن وأمن وأمان وذلك عن طريق نشر عدة منشورات بأشكال وألوان تناسب الطفل والوالدين.

وقالت الفريح ان حملة لجنة حقوق الطفل بمناسبة #اليوم_العالمي_لحماية_الطفل هي دعوة للمجتمع للمشاركة والتفاعل بوعي أكبر عبر منصات التواصل الاجتماعي.