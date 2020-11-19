الداخلية: خدمة التعرف على مكان تصويت الناخب على الموقع الإلكتروني للوزارة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود قطاعات المؤسسة الأمنية لتسهيل وتبسيط الإجراءات على الناخبين خلال إنتخابات مجلس الأمة 2020 المقررة في 5-12 -2020، قامت الإدارة العامة لنظم المعلومات بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للشئون القانونية (إدارة شئون الإنتخابات) بإضافة خدمة جديدة على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني http://www.moi.gov.kw تحت عنوان (الخدمات الإلكترونية) الإدارة العامة للشئون القانونية_ إدارة شئون الانتخابات، حيث تمكن هذه الخدمة الناخب من التعرف على رقم القيد، اسم الدائرة، اسم الجدول، مكان التصويت، رقم اللجنة وعنوان مكان التصويت.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني جميع الناخبين مراجعة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية وكتابة الرقم المدني للاستعلام عن المعلومات المطلوبة من أجل توفير الوقت والجهد.