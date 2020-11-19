"الأرصاد": غيوم ممطرة أحيانا مع رياح مثيرة للغبار تؤدي لانخفاض الرؤية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يشهد طقس البلاد تكاثر الغيوم الممطرة أحيانا مع نشاط للرياح المثيرة للغبار التي تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع أمواج البحر.

وقال مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ذلك نتيجة العديد من التغيرات بالأحوال الجوية في هذه الفترة التي تعتبر انتقالية ويظهر فيها تأثير منخفض السودان على منطقة شبه الجزيرة العربية ويمتد تأثيره على دولة الكويت متزامنا مع منخفض آخر في طبقات الجو العليا.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 8 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لرذاذ على بعض المناطق ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وأوضح أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون ضباب خفيف على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 15 و17 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون معتدلا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 27 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 20 و55 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 15 و17 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 4 و7 أقدام.

ولفت القراوي إلى أن الطقس نهار بعد غد السبت يكون غائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 25 و60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا في وقت لاحق ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 4 و7 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون غائما جزئيا إلى غائم ويترسب الغبار تدريجيا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 20 و50 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 17 و19 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و7 أقدام.