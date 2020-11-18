إسبانيا: قرار بناء مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية.. يتعارض مع القانون الدولي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكدت اسبانيا اليوم الاربعاء ان قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي بناء مستوطنة جديدة في (جفعات هماتوس) بالقدس الشرقية يتعارض مع القانون الدولي ويؤثر بشكل خطير على استمرارية الدولة الفلسطينية المستقبلية.
ووجهت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان نداء عاجلا إلى حكومة الاحتلال للتراجع عن قرار بناء هذه المستوطنة داعية..
كما رحبت إسبانيا بقرار فلسطين وإسرائيل استئناف التعاون التنسيق الثنائي في إطار اتفاقيات أوسلو .
وقال البيان ان استئناف التعاون ضروري أكثر من أي وقت مضى لتحقيق المصالح المشتركة ومواجهة تحديات مشتركة منها التصدي لجائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
وأعرب عن ثقة الحكومة الإسبانية في ان يساهم ذلك التعاون في تعزيز الثقة الضرورية لاستئناف المفاوضات وإيجاد حل سياسي ودائم للصراع الطويل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأكد البيان تمسك الحكومة الإسبانية بحل الدولتين مشيرا إلى انه أفضل وسيلة لتلبية التطلعات المشروعة لكلتيهما فيما دعا الطرفين إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعرض ذلك الحل للخطر.
يذكر ان الحكومة الإسرائيلية نشرت يوم الأحد الماضي مناقصة لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (جفعات هماتوس) بالقدس الشرقية ما أثار ردود فعل دولية وإقليمية واسعة.
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