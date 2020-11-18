"ناقلات النفط" الكويتية: اسطولنا مطابق ومتوافق مع قوانين المنظمة البحرية الدولية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد مدير مجموعة مشاريع الاسطول والمتحدث الرسمي لشركة ناقلات النفط الكويتية يوسف الصقر اليوم الاربعاء ان جميع ناقلات أسطول شركة ناقلات النفط مطابقة ومتوافقة مع قوانين المنظمة البحرية الدولية ودولة العلم.
وأضاف الصقر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان ناقلات الشركة تعمل بشكل آمن على مدار الساعة في مناطق مختلفة من العالم والموانئ الدولية آخذة بالاعتبار ما تمر به تلك المواني والدول من صعوبات لمواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) وحالات الاغلاق التام.
وشدد على ان (ناقلات النفط) من الشركات الرائدة في صناعة النقل البحري في العالم مطمئنا كافة عملائها انها "ملتزمة بالقوانين البحرية الدولية ولا صحة لما يتم تداوله بخصوص عدم مطابقة ناقلاتنا للقوانين الدولية".
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