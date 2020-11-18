اتفاق للربط الإلكتروني بين "الائتمان" و "وزارة الدفاع"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وقّع نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح مضف المضف ووكيل وزارة الدفاع الشيخ/ د. فهد جابر العلي الصباح صباح يوم الأربعاء الموافق 18/11/2020 بروتوكول تعاون للربط الإلكتروني بين البنك والدفاع.

وقالت المتحدثة باسم البنك / حباري الخشتي في تصريح صحافي أعقب التوقيع: إن "الاتفاق يهدف إلى تسهيل وتيسير استخراج شهادة

راتب للعسكرين، وعلى نحو ذلك يضمن سهولة الحصول عليها" من خلال الربط الإلكتروني بين الجهتين.

وأضافت: إن الخطوة تصب في مصلحة المواطنين المستفيدين من خدمات البنك الإلكترونية (ONLINE).

واعتبرت "الاتفاق خطوة جديدة ومهمة على طريق استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين البنك من جهة والوزارات والإدارات والجهات الحكومية من جهة أخرى " ومن جانب آخر أشاد الشيخ د. فهد جابر العلي الصباح بالخدمات الإلكترونية المتميزة التي يقدمها بنك الائتمان الكويتي والتي تساهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات واختصار الدورة المستندية.

ولفتت إلى أن كل هذه الجهود تأتي ترجمة صادقة لتوجهات مجلس الوزراء الموقر بتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية ووضع قواعد وضوابط مناسبة لتقليص الدورة المستندية وتسهيل جميع الخدمات والمصالح والمعاملات للمواطنين.

مما يعزز الحوكمة المؤسسية ويساهم في أداء الأعمال بمهنية وشفافية وكفاءة والتي تنعكس إيجابا ً في الحفاظ على المال العام.