وزير الصحة يزور مقر اللجنة الاستشارية العليا المشرفة على انتخابات مجلس الامة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قام وزير الصحة د. باسل حمود الصباح بزيارة لمقر اللجنة الاستشارية العليا المشرفة على إنتخابات مجلس الأمة 2020 حيث كان في استقباله رئيس اللجنة المستشار اسحاق حسين الكندري و وكيل وزارة العدل عمر خالد الشرقاوي وأعضاء اللجنة وقد استمع الوزير الصباح الى شرح من قبل رئيس وأعضاء اللجنة عن الإستعدادات والإجراءات التى اتخذتها اللجنة للعمل على إنجاح العملية الإنتخابية المزمع انطلاقها يوم الخامس من ديسمبر المقبل وفق الإحتياطات والإشتراطات الصحية التى أقرتها السلطات الصحية في البلاد .

كما بحث الصباح أوجه التعاون بين وزارة الصحة واللجنة الإستشارية واستعرض آلية التعاون بين الجهتين بالاضافة الى التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المشاركة في هذا العرس الديمقراطي . وقد حضر الإجتماع وفداً من وزارة الداخلية حيث أبدى الجميع الحرص على العمل والتعاون المشترك بين جميع الجهات في سبيل اجراء العملية الإنتخابية بكل سلاسة ويسر مما يعكس الوجه المشرق للكويت ويظهر مدي وعي وتعاون الناخبين في ظل هذه الظروف الصحية الإستثنائية التى تمر بها الكويت والعالم أجمع