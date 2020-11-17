دولة الكويت والولايات المتحدة توقعان إعلان نوايا حول التعاون القانوني تحضيرا للحوار الاستراتيجي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - احتفل في مقر ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية اليوم الثلاثاء بالتوقيع على إعلان النوايا حول اتفاقية التعاون في المسائل القانونية بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية في إطار الاستعدادات والاجتماعات التحضيرية القائمة حاليا للجولة المقبلة للاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية المقرر عقدها في واشنطن في وقت لاحق في هذا الشهر. ووقع إعلان النوايا عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجارالله وعن الجانب الأمريكي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت إلينا رامانويسكي. حضر مراسم التوقيع مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم المستشار عبدالمحسن الزيد ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية المستشار سالم الشبلي.

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