سمو أمير البلاد يهنئ سلطان عمان بالذكرى ال50 للعيد الوطني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص تهانيه وصادق تمنياته بمناسبة الذكرى الخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة. مشيدا سموه حفظه الله بالإنجازات التنموية والنهضة البارزة التي شهدها البلد الشقيق شملت كافة المجالات ومتمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه وصادق تمنياته بمناسبة الذكرى الخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة كل التقدم والازدهار. كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.

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