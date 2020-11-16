مجموعة عمل "كويتية - أمريكية" تؤكد أهمية التعاون المشترك في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - خلص اجتماع مجموعة (التعاون الأمني) الذي عقد (عن بعد) ضمن فعاليات الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي المشترك بين دولة الكويت والولايات المتحدة إلى التأكيد على أهمية التعاون الثنائي في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب.

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين السفير حمد المشعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن الاجتماع الذي جاء ضمن (الحوار الاستراتيجي) المستمر حتى 24 نوفمبر الجاري شهد مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات الأمنية.

وأضاف المشعان أن الاجتماع تطرق كذلك إلى ملفات مكافحة الإرهاب وتمويله واستعراض التحديات الأمنية المشتركة وسبل التصدي لها خاصة ما يتعلق بالأمن السيبراني والرقمي.

من جانبها أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد إلينا رومانوسكي في بيان صحفي بهذه المناسبة استعداد بلدها "لتقديم الخبرة والمساعدة فيما يتعلق بالأمور الأمنية التي تهم دولة الكويت" موكدة أن كلا البلدين "يعملان معا من أجل الحفاظ على الأمن".

وأعربت رومانسكي عن "الفخر بمدى التقدم المحرز خلال مباحثاتنا اليوم حول (الأمن)" مشيرة إلى الحرص المشترك على "الحفاظ على أمن البلدين إذ أنه بإمكاننا تعزيز هذه الجهود عبر التعاون في مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني وجميع جوانب الشؤون الأمنية".

وأفادت بأنه تمت مناقشة "التنسيق بشكل أوثق فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة".

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ترأس الجانب الكويتي خلال الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير ناصر الصبيح وبحضور ومشاركة وكيل وزارة الداخلية للأمن الجنائي اللواء محمد الشرهان وعدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية.

ومثل الجانب الأمريكي منسق مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية نايثن سايلز ومساعد الوزير بالإنابة في وزارةالخزانة بول أهيرن ونائب مساعد وزير العدل بروسشوارتز والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط جوي هود ونائب منسق الشؤون السيبرانية في وزارة الخارجية ميشال ماركوف.

ويعتبر (الحوار الاستراتيجي) بين دولة الكويت والولايات المتحدة والذي انطلق للمرة الأولى قبل أربع سنوات إطارا رئيسا يتم من خلاله تنسيق العمل على القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ويأتي الحوار هذا العام - انطلق في التاسع من نوفمبر الجاري - مكملا للنجاحات التي تحققت في السنوات السابقة بما في ذلك اتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة بشأن التدريب على مكافحة الإرهاب والتعليم العالي والأمن السيبراني ومكافحة المخدرات وأمن الجمارك.