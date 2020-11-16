الكويت والعراق يبحثان التحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بحث السفير الكويتي لدى العراق سالم الزمانان ومستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي اليوم الاثنين الاستعدادات لاجتماعات اللجنة العراقية الكويتية المشتركة المنتظر عقدها في بغداد قريبا.
وذكرت مستشارية الامن القومي العراقي في بيان ان الطرفين استعرضا في اثناء اللقاء العلاقات العراقية الكويتية وسبل تعزيز الروابط الاخوية بين البلدين.
ونقل البيان عن الزمانان قوله ان اللقاء جاء للتنسيق مع الحكومة العراقية بشان الاعداد لاجتماع اللجنة العراقية الكويتية المشتركة مؤكدا ان العلاقات بين البلدين تاريخية ويجب تطويرها.
من جانبه اكد الاعرجي ان بلاده لا يمكن ان تتخلى عن محيطها العربي وان العلاقات الثنائية هي علاقات اخوية وتاريخية وان جميع الخلافات تحل بالحوار والتواصل الاخوي البناء.
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