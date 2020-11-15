«الطرق» تتفاعل مع تحذير «الراي» وتبدأ صيانة جسر سلوى

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تفاعلاً مع ما نشرته «الراي» في عددها الصادر الأربعاء الماضي، في شأن وجود شروخ في جدران جسر سلوى على طريق الفحيحيل، شرعت الهيئة العامة للطرق في أعمال صيانة الجسر، وإزالة ما تبقى من أشجار، للكشف عن الشروخ التي تحجبها، تمهيداً لإجراء صيانة شاملة للجسر الذي يحتاج إنقاذاً عاجلاً.

وقالت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة، إن الوزارة بدأت في إزالة بقية الأشجار المحاذية لجدران الجسر، لإجراء صيانة شاملة لجسم الجسر بالكامل، مبينة أن التحذير الذي أطلقته «الراي»، دفع هيئة الطرق لفحص جميع الجسور، خصوصاً تلك التي مضى على إنشائها سنوات عدة من دون إجراء صيانة وقائية لها.